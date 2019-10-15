Источник: "Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Роскосмос" планирует через три-четыре года отправить на Луну антропоморфного робота, состоящего из корпуса лунохода, который соединят с "туловищем" от робота "Федора", сообщил РИА Новости источник в "Роскосмосе".

"Это луноход, на котором установлено антропоморфное "туловище". Робот "Федор" станет его "дедушкой", — сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров рассказал, что исследование планет Солнечной системы и Луны планируется проводить с помощью звероподобных роботов или роботов-кентавров с антропоморфным торсом на колесной базе.

Ранее сообщалось, что "Фёдор" станет "отцом" будущему отряду роботов-космонавтов различного назначения, то есть наработки по нему лягут в основу многих робототехнических средств для космоса. Кроме того, сообщалось, что в следующий раз вместо "Фёдора" в космос отправят робота для выходов в открытый космос. Своеобразного робота-"Леонова".