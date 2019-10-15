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РИА Новости

У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

02:58 15.10.2019 (обновлено: 03:12 15.10.2019)
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи во вторник в Тихом океане в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано во вторник в 10.14 (02.14 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 44.4 градуса северной широты и 146.8 градуса восточной долготы – в 88 километрах северо-восточнее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По поступившим данным, подземные толчки силой 4 балла ощущались в селе Малокурильском на Шикотане и до 2 баллов в Южно-Курильске.
В воскресенье в районе южных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Сообщалось, что его эпицентр располагался в 109 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг землетрясения находился на глубине 67 километров.
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Южно-КурильскПроисшествия
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