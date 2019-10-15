У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

"Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано во вторник в 10.14 (02.14 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 44.4 градуса северной широты и 146.8 градуса восточной долготы – в 88 километрах северо-восточнее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 114 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.