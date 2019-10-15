Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 23.21 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Дании и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, большинство пользователей (61%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 24% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 14% жалуются на проблемы с вебсайтом.