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РИА Новости

Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

02:44 15.10.2019
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© Depositphotos / IgorTishenkoТелефоны с логотипами приложения Instagram
Телефоны с логотипами приложения Instagram
© Depositphotos / IgorTishenko
Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 23.21 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Дании и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным Downdetector, большинство пользователей (61%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 24% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 14% жалуются на проблемы с вебсайтом.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Иконка социальной сети Instagram
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