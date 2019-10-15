Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T12:04Z
https://ria.ru/20191015/1559790907.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/71371/82/713718209_0:144:1596:1042_1036x0_80_0_0_72b95761409fb24a4be96b184636428e.jpg
РИА Новости

Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева

02:18 15.10.2019 (обновлено: 12:04 15.10.2019)
33008
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБорис Моисеев
Борис Моисеев
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Борис Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Размер пенсии, которую ежемесячно получает российский певец Борис Моисеев, составляет 50 тысяч рублей. Об этом в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.

"Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тысяч 50 рублей", — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц.
Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.
Певица Лолита получает 21 тысячу рублей, а телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч.
Певец Борис Моисеев
7 октября, 15:08Культура
Арт-директор Моисеева опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
394510823181
Обсудить 21
Шоу-бизнесБорис МоисеевРоссия
Популярные комментарии
А он вообще делал отчисления в ПФР, чтобы получать даже эту пенсию? Что в нем гениального,чтобы платить столько,сколько ему НАДО? Он,может,и значил что-то в узком кругу близких по ... духу- вот пусть они и разорятся для его обеспечения.
15 октября, 06:26
Татьяна Нск
1600002
Ну, при таком "гениальном" президенте, для них, эта пенсия выглядит, как подачка. Остальные люди в стране довольствуются маленькой толикой от их "подачки".
15 октября, 03:58
ВпВсё помню! Дедушка
900107
Рекомендуем
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Лента
новостей
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
Лента новостейМолния