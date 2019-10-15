США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции в Сирии

"Силы, которые министр (обороны США Марк Экспер — ред.) вывел с северо-востока, - это десятки человек на территории в 40 километров в длину и 30 километров в глубину. Представление, будто эти пара дюжин человек каким-то образом могли остановить армию вторжения, просто нелогична. Это было бы исключительно опасно - требовать от этих военнослужащих достичь чего-то подобного", - сказал он.