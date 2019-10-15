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РИА Новости
Война в Сирии

США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции в Сирии

02:16 15.10.2019
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© REUTERS / Khalil AshawiПоддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
© REUTERS / Khalil Ashawi
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции на северо-востоке Сирии, они физически не могли остановить наступление турецких военных, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Силы, которые министр (обороны США Марк Экспер — ред.) вывел с северо-востока, - это десятки человек на территории в 40 километров в длину и 30 километров в глубину. Представление, будто эти пара дюжин человек каким-то образом могли остановить армию вторжения, просто нелогична. Это было бы исключительно опасно - требовать от этих военнослужащих достичь чего-то подобного", - сказал он.
Военные США были бы окружены и подверглись перекрестному обстрелу, считает он.
Ранее США заявили об отводе всех своих войск с северо-востока Сирии, всего около 1 тысячи человек. Президент Дональд Трамп заявил, что США сохранят лишь небольшое число военнослужащих в Эт-Танфе.
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