США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США располагали "парой десятков" военных в зоне удара Турции на северо-востоке Сирии, они физически не могли остановить наступление турецких военных, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Силы, которые министр (обороны США Марк Экспер — ред.) вывел с северо-востока, - это десятки человек на территории в 40 километров в длину и 30 километров в глубину. Представление, будто эти пара дюжин человек каким-то образом могли остановить армию вторжения, просто нелогична. Это было бы исключительно опасно - требовать от этих военнослужащих достичь чего-то подобного", - сказал он.
Военные США были бы окружены и подверглись перекрестному обстрелу, считает он.
Ранее США заявили об отводе всех своих войск с северо-востока Сирии, всего около 1 тысячи человек. Президент Дональд Трамп заявил, что США сохранят лишь небольшое число военнослужащих в Эт-Танфе.