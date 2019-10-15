Белый дом: часть боевиков вышла на свободу в зоне операции Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США знают, что некоторые боевики террористической группировки "Исламское государство"* вышли на свободу в зоне операции Турции, но не знают, сколько их было, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы крайне обеспокоены возможным выходом заложников на свободу. Я не могу предоставить конкретные данные о возможном количестве заложников, которые, вероятно, могли покинуть тюрьмы за последние несколько дней. У нас есть весомые свидетельства того, что это случилось", - сказал чиновник.
Он подчеркнул, что США продолжают работу с другими странами для того, чтобы они забрали заложников ИГ*. "Для решения этой проблемы должны предприниматься масштабные усилия", - добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.