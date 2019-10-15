Белый дом: часть боевиков вышла на свободу в зоне операции Турции в Сирии

"Мы крайне обеспокоены возможным выходом заложников на свободу. Я не могу предоставить конкретные данные о возможном количестве заложников, которые, вероятно, могли покинуть тюрьмы за последние несколько дней. У нас есть весомые свидетельства того, что это случилось", - сказал чиновник.