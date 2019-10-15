Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в самое ближайшее время, обсудит Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил чиновник.
По словам представителя администрации США, президент привержен положить конец конфликту на северо-востоке, и "считает, что есть шанс добиться режима прекращения огня".