Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в ближайшее время

"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил чиновник.