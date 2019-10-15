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РИА Новости

Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в ближайшее время

02:04 15.10.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в самое ближайшее время, обсудит Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил чиновник.
По словам представителя администрации США, президент привержен положить конец конфликту на северо-востоке, и "считает, что есть шанс добиться режима прекращения огня".
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