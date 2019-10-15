РФ внесет в Первый комитет ГА ООН три резолюции по разоружению в космосе

ООН, 15 окт – РИА Новости. Российская делегация внесет на рассмотрение Первого комитета ГА ООН три проекта резолюции, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космосе, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Мы собираемся внести три резолюции по разделу "разоружение и космическое пространство". Они направлены на решение вопроса предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Белоусов.

По его словам, первый проект резолюции касается мер транспарентности и доверия в космосе. Второй отражает российскую инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. "И третий проект резолюции - по дальнейшим практическим мерам по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - отметил Белоусов.

Кроме того в ходе нынешней сессии Россия намерена официально внести процедурное решение по переносу работы Первого комитета с нью-йоркской площадки на другую альтернативную площадку в рамках системы ООН - в Вену, либо в Женеву.

А также будет официально внесен представленный ранее на неформальных консультациях Первого комитета проект резолюции "Об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".