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РИА Новости

РФ внесет в Первый комитет ГА ООН три резолюции по разоружению в космосе

02:02 15.10.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ООН, 15 окт – РИА Новости. Российская делегация внесет на рассмотрение Первого комитета ГА ООН три проекта резолюции, нацеленные на предотвращение гонки вооружений в космосе, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Мы собираемся внести три резолюции по разделу "разоружение и космическое пространство". Они направлены на решение вопроса предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Белоусов.
По его словам, первый проект резолюции касается мер транспарентности и доверия в космосе. Второй отражает российскую инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе. "И третий проект резолюции - по дальнейшим практическим мерам по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", - отметил Белоусов.
Кроме того в ходе нынешней сессии Россия намерена официально внести процедурное решение по переносу работы Первого комитета с нью-йоркской площадки на другую альтернативную площадку в рамках системы ООН - в Вену, либо в Женеву.
А также будет официально внесен представленный ранее на неформальных консультациях Первого комитета проект резолюции "Об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".
В материалах к этому проекту резолюции, с которыми РИА Новости удалось ознакомиться, отмечается, что она нацелена на консолидацию мирового сообщества в деле сохранения и совершенствования системы договоренностей по контролю над вооружениями.
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