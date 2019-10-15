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РИА Новости

Пенс направится на Ближний Восток на фоне операции Турции в Сирии

01:59 15.10.2019 (обновлено: 06:08 15.10.2019)
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что направляется на Ближний Восток по распоряжению президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.
Его поездка связана с наступательной операцией Турции в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Майк ПенсДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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