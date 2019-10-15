Оппозиция Эквадора изучает варианты импичмента правительства

КИТО, 15 окт - РИА Новости. Движение за гражданскую революцию в Эквадоре (левое крыло парламента) изучает возможность импичмента правительства за репрессии в ходе акций протеста и заявляет о преследовании сторонников бывшего президента Рафаэля Корреа, заявил РИА Новости член законодательного собрания Франклин Саманиего.

"Мы будем анализировать действия президента и министров в ходе подавления подавлению протестов; Конституция Республики определяет возможность надзора за органами власти и даже возможность импичмента; мы будем осуществлять это в рамках законов и Конституции", - сказал парламентарий из движения экс-президента за Гражданскую революцию.

Согласно данным уполномоченного по правам человека в Эквадоре, с 3 по 13 октября во время демонстраций погибли семь человек, 1340 получили ранения и 1152 человека были арестованы.

По заявлениям оппозиционеров, несколько десятков членов Гражданской революции подверглись преследованиям со стороны государственных структур. Задержана префект провинции Пичинча Паола Пабон, несколько дней назад правительство заявило, что она была одной из зачинщиков акций протеста, участники которых грабили и уничтожали городскую и частную собственность. Исполнительный секретарь Гражданской революции Вирджилио Эрнандес сообщил РИА Новости, что эквадорская полиция ворвалась в его дом. Депутат Габриэла Ривандейра заявляла СМИ, что подверглась "внесудебному преследованию".

Седьмого октября президент Морено заявил, что экс-президент Корреа, префект Пабон и бывший министр иностранных дел Рикардо Патиньо стоят за попыткой государственного переворота.

"Мы считаем, что будут преследовать всех депутатов от Гражданской революции ... Я знаю, что я под наблюдением и, конечно, мы все надеемся на то, что сможем защищать себя в соответствии с законом, и что это преследование, которое началось некоторое время назад, не нарушит правовых основ государства", - сказал Саманиего.

В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.