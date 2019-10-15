Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, командующим "Сирийских демократических сил" (SDF), получил от Турции гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани), сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса.
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.