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РИА Новости
Война в Сирии

Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс

01:42 15.10.2019 (обновлено: 01:50 15.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, командующим "Сирийских демократических сил" (SDF), получил от Турции гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани), сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса.
Подробности пока не приводятся.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМайк ПенсДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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