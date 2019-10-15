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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

01:15 15.10.2019 (обновлено: 11:07 15.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.
Ограничения могут коснуться людей и организаций, чьи действия "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности" в регионе, говорится в письменном заявлении Помпео.
В американском Минфине уточнили, что в список санкций уже попали Министерства обороны и энергетики Турции, их главы Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Кроме того, ранее сообщалось, что Вашингтон намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, то есть до уровня, который действовал до их снижения в мае. Соединенные Штаты также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно сделки с Анкарой на сто миллиардов долларов.
Нэнси Пелоси
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Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Ранее поддерживавшие курдов американцы осудили действия Турции, однако отвели войска, что в РПК расценили как нарушение договоренностей. В Пентагоне ответили, что, вводя контингент в Сирию, "не подписывались" воевать с турками.
В воскресенье автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. В понедельник сирийская правительственная армия вошла в Манбидж и другие подконтрольные курдам города, где ранее базировались подразделения из США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМайк ПомпеоДональд ТрампТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пора переименовать США в Санкционные Штаты Америки.
15 октября, 01:20
СССергей Смирнов
126630207
Да что там Эрдоган (сделает все, как Путин скажет). Ты посмотри на что Украина пошла ради того, чтобы вернуть Крым России.
15 октября, 01:43
IInferno
14340006
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