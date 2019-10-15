Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.

Ограничения могут коснуться людей и организаций, чьи действия "создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности" в регионе, говорится в письменном заявлении Помпео.

В американском Минфине уточнили, что в список санкций уже попали Министерства обороны и энергетики Турции, их главы Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Кроме того, ранее сообщалось, что Вашингтон намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, то есть до уровня, который действовал до их снижения в мае. Соединенные Штаты также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно сделки с Анкарой на сто миллиардов долларов.

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

Ранее поддерживавшие курдов американцы осудили действия Турции, однако отвели войска, что в РПК расценили как нарушение договоренностей. В Пентагоне ответили, что, вводя контингент в Сирию, "не подписывались" воевать с турками.

В воскресенье автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. В понедельник сирийская правительственная армия вошла в Манбидж и другие подконтрольные курдам города, где ранее базировались подразделения из США.