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РИА Новости
Война в Сирии

Американский генерал Милли обсуждал с Герасимовым Сирию, уточнил Пентагон

01:05 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Пентагон в заявлении в понедельник уточнил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсуждал по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии.
Минобороны РФ сообщило лишь, что обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Военные лидеры обменялись взглядами на вопросы, представляющие взаимный интерес в Сирии. Лидеры договорились сохранить конкретные детали разговора в конфиденциальности", - говорится в заявлении представителя ОКНШ ВС США полковника Диди Халфилл.
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Война в СирииМарк МиллиВалерий ГерасимовМинистерство обороны СШАСирияРоссия
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