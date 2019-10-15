Американский генерал Милли обсуждал с Герасимовым Сирию, уточнил Пентагон

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Пентагон в заявлении в понедельник уточнил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсуждал по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии.
Минобороны РФ сообщило лишь, что обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Военные лидеры обменялись взглядами на вопросы, представляющие взаимный интерес в Сирии. Лидеры договорились сохранить конкретные детали разговора в конфиденциальности", - говорится в заявлении представителя ОКНШ ВС США полковника Диди Халфилл.