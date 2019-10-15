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РИА Новости

В Приморье два человека погибли в ДТП

01:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Приморье, где погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на трассе Осиновка - Рудная Пристань. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 359 километра автодороги "Осиновка-Рудная Пристань". На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Allion находился 38-летний мужчина. По предварительной информации, водитель Toyota Allion, который двигался из Рудной Пристани в направлении села Осиновка, не выбрав безопасную скорость, потерял управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hilux Surf под управлением 53-летнего мужчины.
В результате удара погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Toyota Allion. Водителю Toyota Hilux Surf врачи диагностировали ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. Как сообщили в полиции, стаж вождения водителя Toyota Allion был 18 лет, водителя Toyota Hilux Surf – 23 года.
"ДТП произошло в светлое время суток, на участке дороги с сухим асфальтовым покрытием. Данный участок дороги очагом аварийности не является. Недостатков в содержании улично-дорожной сети не выявлено. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавил представитель УМВД по региону.
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