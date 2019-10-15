В Приморье два человека погибли в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Приморье, где погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

"Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на трассе Осиновка - Рудная Пристань. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 359 километра автодороги "Осиновка-Рудная Пристань". На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Allion находился 38-летний мужчина. По предварительной информации, водитель Toyota Allion, который двигался из Рудной Пристани в направлении села Осиновка, не выбрав безопасную скорость, потерял управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hilux Surf под управлением 53-летнего мужчины.

В результате удара погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Toyota Allion. Водителю Toyota Hilux Surf врачи диагностировали ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. Как сообщили в полиции, стаж вождения водителя Toyota Allion был 18 лет, водителя Toyota Hilux Surf – 23 года.