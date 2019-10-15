США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

ООН, 15 окт - РИА Новости. США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.

При этом дипломат отметил, что за текущую неделю США не выдали ни одной визы. В частности, без визы остался переводчик, который должен был бы переводить на английский язык выступления российских делегатов в Шестом комитете.

В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.