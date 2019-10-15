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РИА Новости

США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

00:59 15.10.2019 (обновлено: 05:17 15.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 окт - РИА Новости. США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.
При этом дипломат отметил, что за текущую неделю США не выдали ни одной визы. В частности, без визы остался переводчик, который должен был бы переводить на английский язык выступления российских делегатов в Шестом комитете.
В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.
После этого Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН в знак протеста приостановили на несколько часов работу, а первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на фоне визовой политики США предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 22:41РИА Новости
В ООН планируют обсудить проблему невыдачи виз российским дипломатам
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Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Но зато мы собираемся строить вместе с США АЭС в Саудее. У нас нет секретов от "дорогих друзей и партнеров", а то, что визы не дают, так это же "друзья". Мы в очередной раз "оставим за собой право..." дать зеркальный ответ когда-нибудь.
15 октября, 04:53
НЛНаталья Лобова
30300019
А что делаем мы в ответ на это? А мы...... Министерство обороны РФ выступило с инициативой отмечать 19 июля памятную дату - День Русской Америки.
15 октября, 05:10
НЛНаталья Лобова
12910415
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