Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T00:47Z
https://ria.ru/20191015/1559790290.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155138/30/1551383025_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_8ec6ab768d9eae49139e48d04f4828e7.jpg
РИА Новости

Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью

00:47 15.10.2019
175
CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do SanchoПляж в Бразилии
Пляж в Бразилии
CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do Sancho
Пляж в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штат Баия на северо-востоке Бразилии объявил чрезвычайное положение из-за загрязнения многих пляжей страны, вызванного разливом нефти, сообщает издание G1.
Ранее глава министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес заявил, что нефть, обнаруженная на ряде пляжей на северо-востоке страны, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о причастности к разливу нефти у берегов Бразилии
Исполняющий обязанности губернатора штата в понедельник подписал указ о введении чрезвычайного положения и заявил, что его целью является активизация усилий по борьбе с последствиями разлива нефти.
В сентябре Бразилия столкнулась с разливами нефти, которые приводят к загрязнению воды. В конце месяца СМИ сообщали, что Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых источников природных ресурсов обнаружил 105 точек возникновения разлива нефти, которые загрязняют водоемы восьми штатов. Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) сообщила, что в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды компания собрала 133 тонны нефти на северо-восточном побережье Бразилии, причём среди собранного нет сырья, добытого самой компанией.
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
16 сентября, 15:13РИА Новости
К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов
101002
Обсудить 0
БразилияВ мире
Рекомендуем
Полицейские в США
Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
РИА
Новости
Протесты в Эквадоре
Оппозиция Эквадора изучает варианты импичмента правительства
Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ООН в Сирии
ООН: не менее 1,8 млн людей на северо-востоке Сирии нуждаются в гумпомощи
Полиция охраняет собор Парижской Богоматери
Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
Лента
новостей
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс направится на Ближний Восток на фоне операции Турции в Сирии
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 47 человек
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция получила ордер на арест экс-премьера Папуа-Новой Гвинеи
Сейсмограф
У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4
Карлес Пучдемон
Власти Фландрии считают преследование Пучдемона политически мотивированным
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66 человек
США
США внесли в санкционный список трех граждан Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
Лента новостейМолния