Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штат Баия на северо-востоке Бразилии объявил чрезвычайное положение из-за загрязнения многих пляжей страны, вызванного разливом нефти, сообщает издание Штат Баия на северо-востоке Бразилии объявил чрезвычайное положение из-за загрязнения многих пляжей страны, вызванного разливом нефти, сообщает издание G1

Ранее глава министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес заявил, что нефть, обнаруженная на ряде пляжей на северо-востоке страны, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о причастности к разливу нефти у берегов Бразилии

Исполняющий обязанности губернатора штата в понедельник подписал указ о введении чрезвычайного положения и заявил, что его целью является активизация усилий по борьбе с последствиями разлива нефти.