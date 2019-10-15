Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штат Баия на северо-востоке Бразилии объявил чрезвычайное положение из-за загрязнения многих пляжей страны, вызванного разливом нефти, сообщает издание G1.
Ранее глава министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллес заявил, что нефть, обнаруженная на ряде пляжей на северо-востоке страны, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о причастности к разливу нефти у берегов Бразилии
Исполняющий обязанности губернатора штата в понедельник подписал указ о введении чрезвычайного положения и заявил, что его целью является активизация усилий по борьбе с последствиями разлива нефти.
В сентябре Бразилия столкнулась с разливами нефти, которые приводят к загрязнению воды. В конце месяца СМИ сообщали, что Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых источников природных ресурсов обнаружил 105 точек возникновения разлива нефти, которые загрязняют водоемы восьми штатов. Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) сообщила, что в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды компания собрала 133 тонны нефти на северо-восточном побережье Бразилии, причём среди собранного нет сырья, добытого самой компанией.
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