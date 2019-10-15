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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве наградят победителей конкурса "Святость материнства"

00:34 15.10.2019 (обновлено: 11:16 15.10.2019)
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© Фото : предоставлено фондом целевого капитала «Истоки»Благотворительный вечер в поддержку программы "Святость материнства"
Благотворительный вечер в поддержку программы Святость материнства
© Фото : предоставлено фондом целевого капитала «Истоки»
Благотворительный вечер в поддержку программы "Святость материнства". Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Лучших специалистов в области профилактики абортов наградят во вторник в Москве по итогам четвертого ежегодного конкурса "Святость материнства", сообщают организаторы.
"Цель конкурса – сохранить беременность у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, а благодаря этому повысить рождаемость, защитить материнство и детство", – отметили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
По итогам конкурса наградят 28 человек. Среди номинаций: "Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)", "Лучший психолог по доабортному консультированию", "Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации".
Победителям полагается 50 тысяч рублей, занявшим второе и третье места – 40 и 30 тысяч соответственно. В этом году в конкурсе появилась новая номинация: "Лучшая командная работа медицинской и общественной организаций". Пять команд наградят суммой в 50 тысяч рублей.
Церемония награждения пройдет на всероссийской научно-практической конференции "Здоровье семьи – здоровье нации".
Среди гостей конференции ожидают председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерея Димитрия Смирнова, зампредседателя Госудумы Ольгу Епифанову, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия, замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минзрава России Олега Филиппова.
Участники поговорят о том, как улучшить репродуктивное здоровье россиян и привить людям семейные ценности, обсудят роль перинатальной психологии и консультаций для беременных в деле повышения рождаемости, а также затронут вопросы планирования семьи, повышения уровня жизни многодетных и взаимодействия специалистов в сфере помощи беременным женщинам.
Конференция организована Фондом Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения России, Общественной палаты РФ, ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
Семья
11 октября, 14:46РИА Новости
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Религия и мировоззрениеЛео БокерияФонд Андрея ПервозванногоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаПервый МГМУ имени СеченоваРоссияОльга ЕпифановаНовости - Религия и мировоззрениерелигияМоскваОбщество
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