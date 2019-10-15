Власти Фландрии считают преследование Пучдемона политически мотивированным

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Власти бельгийского региона Фландрия, на территории которого скрывается от испанского правосудия экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, дали понять, что считают его преследование испанским судом политически мотивированным.

В понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в бельгийской Фландрии.

"Решение Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков несоразмерно. Политический конфликт может быть разрешен путем диалога за столом политических переговоров", - прокомментировал решение в своем аккаунте Twitter глава регионального правительства Ян Ямбон, который ранее занимал пост главы федерального МВД.

Ранее перед новым фламандским правительством, в котором большинство составляют националисты, была поставлена задача расширять сотрудничество с автономными регионами в Европе, в том числе с Каталонией, а также развивать собственную "экономическую дипломатию" с сопредельными странами.