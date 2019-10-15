Адвокат Пучдемона: обжалование ордера на арест займет несколько месяцев

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Рассмотрение в Бельгии ордера на арест, выданного испанским судом в отношении экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, может растянуться на несколько месяцев, защита будет оспаривать его обоснованность, заявил адвокат Пол Бекаерт.

В понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в бельгийской Фландрии.

По словам адвоката, в ордере говорится об обвинениях в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании госсредств. "Теперь нам необходимо изучить, будут ли эти обвинения также квалифицироваться как уголовные преступления в Бельгии", - приводит слова адвоката телерадиокомпания VRT

По его словам, с процедурной точки зрения ордер на арест сначала должен быть доставлен в прокуратуру. "Потом дело направляется в суд, потом в апелляционный суд, потом в кассационный суд. Если нам повезет, это может занять месяцы", - отметил он.