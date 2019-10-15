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РИА Новости

Адвокат Пучдемона: обжалование ордера на арест займет несколько месяцев

00:25 15.10.2019
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Рассмотрение в Бельгии ордера на арест, выданного испанским судом в отношении экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, может растянуться на несколько месяцев, защита будет оспаривать его обоснованность, заявил адвокат Пол Бекаерт.
В понедельник судья Верховного суда Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в бельгийской Фландрии.
По словам адвоката, в ордере говорится об обвинениях в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании госсредств. "Теперь нам необходимо изучить, будут ли эти обвинения также квалифицироваться как уголовные преступления в Бельгии", - приводит слова адвоката телерадиокомпания VRT.
По его словам, с процедурной точки зрения ордер на арест сначала должен быть доставлен в прокуратуру. "Потом дело направляется в суд, потом в апелляционный суд, потом в кассационный суд. Если нам повезет, это может занять месяцы", - отметил он.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. Таким образом, суд не согласился с обвинениями прокуратуры, обвинявшей девяти из двенадцати политиков в организации восстания.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
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Карлес ПучдемонКаталонияБельгияИспанияВ мире
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