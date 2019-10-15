Пентагон уточнил, что вывод войск США из Сирии продолжается

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер уточнил, что вывод войск США из Сирии продолжается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в Twitter, что "вывел" или "выводит" войска из Сирии.
"По распоряжению президента министерство обороны осуществляет организованный вывод военных США с северо-востока Сирии", - говорится в заявлении Эспера.
Министр уточнил, что из-за "безответственных" действий Турции риск для сил США достиг неприемлемого уровня. "Мы также рискуем оказаться в центре широкого конфликта", - заявил Эспер, комментируя вывод войск.