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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон уточнил, что вывод войск США из Сирии продолжается

00:22 15.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер уточнил, что вывод войск США из Сирии продолжается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял в Twitter, что "вывел" или "выводит" войска из Сирии.
"По распоряжению президента министерство обороны осуществляет организованный вывод военных США с северо-востока Сирии", - говорится в заявлении Эспера.
Министр уточнил, что из-за "безответственных" действий Турции риск для сил США достиг неприемлемого уровня. "Мы также рискуем оказаться в центре широкого конфликта", - заявил Эспер, комментируя вывод войск.
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