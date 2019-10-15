СП обратила внимание на слишком долгую процедуру регистрации лекарств

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Счетная палата обратила внимание на слишком долгую процедуру регистрации лекарств в России, из-за чего не был выполнен один из показателей госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2018 году, следует из заключения контрольного ведомства на госпрограмму.

Речь идет об объеме производства отечественных лекарств и медицинских изделий в денежном выражении. При плане 149 миллиардов рублей в прошлом году российскими фармкомпаниями было получено вдвое меньше - 72 миллиарда рублей. Это связано с тем, что препараты, разработанные в рамках госпрограммы, находились в стадии регистрации и не были выведены на рынок, поясняет Счетная палата.

"Недостижение запланированного значения показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий" связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов", - сказано в заключении.

Контроль за прохождением регистрационных процедур лекарств и медизделий осуществляют Минпромторг и Минздрав в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по повышению эффективности реализации госпрограммы, напомнили в документе.