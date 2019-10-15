Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T00:15Z
https://ria.ru/20191015/1559789965.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153263/05/1532630598_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_41ee4766f68201c753de47d93b26a26d.jpg
РИА Новости

СП обратила внимание на слишком долгую процедуру регистрации лекарств

00:31 15.10.2019
122
© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Счетная палата обратила внимание на слишком долгую процедуру регистрации лекарств в России, из-за чего не был выполнен один из показателей госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2018 году, следует из заключения контрольного ведомства на госпрограмму.
Речь идет об объеме производства отечественных лекарств и медицинских изделий в денежном выражении. При плане 149 миллиардов рублей в прошлом году российскими фармкомпаниями было получено вдвое меньше - 72 миллиарда рублей. Это связано с тем, что препараты, разработанные в рамках госпрограммы, находились в стадии регистрации и не были выведены на рынок, поясняет Счетная палата.
"Недостижение запланированного значения показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий" связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов", - сказано в заключении.
Контроль за прохождением регистрационных процедур лекарств и медизделий осуществляют Минпромторг и Минздрав в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по повышению эффективности реализации госпрограммы, напомнили в документе.
Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" рассчитана на 2013-2024 годы. Ответственным исполнителем является Минпромторг.
Лекарства
Вчера, 17:00РИА Новости
В Госдуме обсуждают возможность оптовой продажи лекарств через интернет
530040
Обсудить 0
Счетная палата РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат
РИА
Новости
Оливия Колман
Оливия Колман рассказала, что украл ее муж из Букингемского дворца
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер будет добиваться от союзников по НАТО общих мер в отношении Турции
Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Эспер: турецкая операция привела к бегству из заключения боевиков ИГ*
Карлес Пучдемон
Власти Фландрии считают преследование Пучдемона политически мотивированным
Пляж в Бразилии
Бразильский штат Баия ввел ЧП из-за загрязнения пляжей нефтью
Молоток судьи
Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Сирия
Американский генерал Милли обсуждал с Герасимовым Сирию, уточнил Пентагон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Адвокат Пучдемона: обжалование ордера на арест займет несколько месяцев
Американский военнослужащий в Сирии
Пентагон уточнил, что вывод войск США из Сирии продолжается
Вид Земли с МКС
РФ внесет в Первый комитет ГА ООН три резолюции по разоружению в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
Лента новостейМолния