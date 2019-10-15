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РИА Новости

Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат

00:30 15.10.2019 (обновлено: 02:04 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Счетная плата раскрыла схему, позволяющую работодателям в регионах избегать повышения зарплат социальным работникам, предусмотренного президентскими указами и госпрограммой "Соцподдержка граждан", об этом говорится в заключении контрольного ведомства на эту госпрограмму.
Как отметили аудиторы, в программе был заложен такой показатель как отношение средней зарплаты социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню оплаты труда в регионе. В 2018 году он должен был достичь 100%, а в последующие три года – сохраниться на этом уровне. Однако показатель не был достигнут ни в прошлом году, ни в текущем: в первом полугодии 2019 года значение показателя составило 86,6%.
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Проблемы с достижением плановых показателей, как следует из заключения, связаны с ухудшением экономической ситуации в регионах.
При этом, по данным аудиторов, численность социальных работников продолжает сокращаться. "По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тысячи человек, в 2018 году – 120,8 тысячи человек, в первом полугодии 2019 года – 118,5 тысячи человек", – говорится в документе.
В Счетной палате полагают, что это может свидетельствовать о продолжении процессов, на которые контрольное ведомство указывало и ранее, когда социальные работники переводятся на должности, не подпадающие под действие президентских указов о повышении зарплат: например, числятся в качестве "рабочих бюро бытовых услуг", "специалистов по социальной работе", и на должностях вспомогательного персонала.
"Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели госпрограммы "Повышение доступности социального обслуживания граждан", - говорится в заключении аудиторов.
В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.
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Счетная палата РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
надеюсь , что чиновники придумавшие эту схему и реализовавшие её будут наказаны по заслугам.
15 октября, 02:40
bbask
37500000
Это что за президент такой, если его же подчиненные плюют на все его указы? Цирковое представление, а не управление страной.
15 октября, 03:47
ВпВсё помню! Дедушка
36162309
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