Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Счетная плата раскрыла схему, позволяющую работодателям в регионах избегать повышения зарплат социальным работникам, предусмотренного президентскими указами и госпрограммой "Соцподдержка граждан", об этом говорится в заключении контрольного ведомства на эту госпрограмму.

Как отметили аудиторы, в программе был заложен такой показатель как отношение средней зарплаты социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, к среднему уровню оплаты труда в регионе. В 2018 году он должен был достичь 100%, а в последующие три года – сохраниться на этом уровне. Однако показатель не был достигнут ни в прошлом году, ни в текущем: в первом полугодии 2019 года значение показателя составило 86,6%.

Проблемы с достижением плановых показателей, как следует из заключения, связаны с ухудшением экономической ситуации в регионах.

При этом, по данным аудиторов, численность социальных работников продолжает сокращаться. "По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тысячи человек, в 2018 году – 120,8 тысячи человек, в первом полугодии 2019 года – 118,5 тысячи человек", – говорится в документе.

В Счетной палате полагают, что это может свидетельствовать о продолжении процессов, на которые контрольное ведомство указывало и ранее, когда социальные работники переводятся на должности, не подпадающие под действие президентских указов о повышении зарплат: например, числятся в качестве "рабочих бюро бытовых услуг", "специалистов по социальной работе", и на должностях вспомогательного персонала.

"Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели госпрограммы "Повышение доступности социального обслуживания граждан", - говорится в заключении аудиторов.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.