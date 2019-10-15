Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии, на этот раз вместе с британкой Бернардин Эваристо. Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Среди конкурентов Эваристо и Этвуд - лауреата Букера 2000 года - был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет "Дон Кихота". Также за премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).