Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T04:32Z
https://ria.ru/20191015/1559789837.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/23/1559772377_0:266:3077:1997_1036x0_80_0_0_d3eec8f5d1cc97cba1c372d2b1a73b7d.jpg
РИА Новости
Культура

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

00:04 15.10.2019 (обновлено: 04:32 15.10.2019)
1096
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПисательница Маргарет Этвуд
Писательница Маргарет Этвуд
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Канадская писательница Маргарет Этвуд вновь стала лауреатом престижной Букеровской премии, на этот раз вместе с британкой Бернардин Эваристо. Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.
Роман Этвуд The Testaments является продолжением нашумевшей книги "Рассказ служанки". Эваристо удостоилась премии за роман Girl, Woman, Other.
Среди конкурентов Эваристо и Этвуд - лауреата Букера 2000 года - был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет "Дон Кихота". Также за премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).
Медаль лауреата Нобелевской премии
10 октября, 16:31РИА Новости
Лауреаты Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов
510006
Обсудить 0
КультураБукеровская премияЛондон
Рекомендуем
Кадр из фильма Джокер
Режиссер "Джокера" рассказал, какого эпизода не было в сценарии
РИА
Новости
Народный артист СССР Алексей Баталов
Мемориальную доску Алексею Баталову установили на фасаде Дома на набережной
Артист балета, актер Сергей Полунин
Премьера шоу Сергея Полунина "Сатори" стартует в Санкт-Петербурге и Москве
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам
Певица Наташа Королева
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту Жуковский
Свой собственный Шенген. Что может поменяться на границах России
Сотрудник МЧС
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
Московский Кремль
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
Лента новостейМолния