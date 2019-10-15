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РИА Новости
Туризм

Дешево, близко, тепло и море: какие страны выбрать для отдыха в ноябре

08:00 15.10.2019
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© Fotolia / dusanpetkovic1Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Осенняя Турция в этом году "выстрелила" — отели переполнены, туристы жалуются на овербукинг, а эксперты подыскивают путешественникам альтернативы. В ноябре на курортах Антальи будет свободнее, но можно присмотреться и к другим странам, куда лететь не более пяти часов. На Кипре продолжается купальный сезон, в ОАЭ привычно жарко, в иорданской Акабе и израильском Эйлате — теплое Красное море. Как в начале ноября быстро и относительно недорого попасть в лето — в материале РИА Новости.

Турция: теплый воздух, холодное море и бассейны с подогревом

"Спрос на осенний отдых в Турции в четыре раза превышает прошлогодний. Клиенты предпочитают отели Антальи, Белека, Сиде и Кемера — преимущественно категории "пять звезд", — рассказывает представитель пресс-службы крупного российского туроператора. — Цены на туры с заездом в ноябре на курорты Эгейского и Анталийского побережий Турции начинаются от 17 450 рублей за три ночи на двоих".
Сейчас на многих курортах Турции жарко — более 30 градусов, к ноябрьским праздникам станет чуть прохладнее — до 25. Температура воды — 22 градуса, но к услугам гостей многозвездных отелей есть подогреваемые бассейны.
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Если самостоятельно поискать тур на неделю на сайтах агрегаторов, то на ноябрьские каникулы можно улететь вдвоем на неделю в гостиницу "четыре звезды", заплатив 35 тысяч рублей. Стоимость отдыха в пятизвездочном отеле начинается обычно от 50 тысяч рублей на двоих.

Кипр: античность, замки и самогон

Осенью отдохнуть бюджетно можно и на Кипре, средний чек — от 60 тысяч рублей на двоих за недельный тур. Сейчас там за 30, а к 1 ноября, как и в Турции, будет ближе к 25.
Кипр условно можно назвать безвизовым направлением: провиза делается быстро, достаточно лишь заполнить анкету.
Как и в Турции, языкового барьера почти нет — многие местные говорят (или понимают) по-русски.
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Кипра
Отдыхающие на пляже Кипра
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже Кипра
Еще одна особенность Кипра — богатая экскурсионная программа. Пафос — это мифы и античность, на севере есть крепости, замки, монастыри и храмы. Лимасол считается городом крестоносцев, деревни Кипра знамениты своими виноградниками, а в ноябре в двух из них — в Алоне и Пелендри — пройдет фестиваль местной виноградной самогонки.

ОАЭ: горячая вода и самый длинный зиплайн

В ОАЭ сейчас — настоящее жаркое лето, вода — парное молоко. "На улице около 40 градусов, вода в Персидском заливе показалась даже горячей", — признается Лариса Соколова, недавно вернувшаяся из Дубая.
Ноябрь, декабрь, март и апрель считаются лучшими месяцами для отдыха в Эмиратах. В этом году добраться туда еще проще. Помимо привычных Дубая, Шарджи, Абу-Даби, власти активно продвигают отдых в эмирате Рас-эль-Хайма. Там, например, находится самый длинный зиплайн в мире, который за полтора года посетило 35 тысяч человек.
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"Сейчас Россия — один из ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы и входит в тройку лидеров по турпотоку, — говорит глава департамента по развитию туризма эмирата Раки Филлипс. — Россиян в общем турпотоке — 12-13%".
Путешествие в ОАЭ в начале ноября обойдется туристам дороже, чем в Турцию и на Кипр: средний чек — 890 долларов (около 57 тысяч рублей) на человека. За эту сумму можно отдохнуть и вдвоем, но тогда на пляж придется добираться на шаттле.

Израиль: рекордное число рейсов, море и пустыня

Чуть дешевле, чем в Эмиратах, отдых на израильских курортах Красного моря. В данный момент в Эйлате 35 градусов, в ноябре будет 30. "В сентябре стартовала чартерная программа из Москвы в новый аэропорт Рамон на юге страны, — отметил глава департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. — В предстоящем зимнем сезоне мы идем на рекорд по числу рейсов в Эйлат — до 16 в неделю".
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Помимо отдыха в Эйлате, власти намерены активно продвигать поездки в пустыню Негев — это рядом с курортом. Там — археологические раскопки, можно кататься на велосипедах, верблюдах, квадроциклах, на досках с дюн. Средний чек на отдых в Эйлате — 860 долларов (около 55 тысяч рублей) на человека. Путевку с проживанием в отеле "три звезды" по акции реально найти и за 32 тысячи рублей.

Иордания: чудо света, дайвинг, снорклинг

В Иордании жарко, как в Эйлате, но отдых немного дешевле, чем в Израиле, в среднем — 790 долларов, или 51 тысяча рублей, на человека за неделю. Есть спецпредложения и по 60 тысяч на двоих.
Лучше всего ехать в Иорданию в марте — апреле и октябре — ноябре. В это время отдых там — это пляжи Красного и Мертвого моря, дайвинг, снорклинг и бескрайние просторы пустыни.
Визитная карточка страны — Петра, древний город, высеченный в скале, столица Идумеи и Набатейского царства. Петра считается одним из новых семи чудес света.
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