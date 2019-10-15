Скарлетт Йоханссон показала свою татуировку "Мстителя"

Йоханссон показала татуировку с логотипом "Мстителей": буква "A" (Avengers) и цифра "6" на внутренней поверхности предплечья. Такие же изображения есть у всего основного актерского состава франшизы.

По словам актера, идея с тату принадлежала именно Йоханссон. "Они с Крисом Эвансом сделали их в Нью-Йорке. Затем, Джош Лорд (тату-мастер — Прим. ред) полетел в Лос-Анджелес и набил их мне и Джереми Реннеру, а потом мы уговорили Криса Хемсворта, у него тоже такая есть", — добавил актер.