Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T19:21Z
https://ria.ru/20191015/1559779158.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147512/40/1475124045_0:309:2832:1902_1036x0_80_0_0_ec6686ae7161f12a8e00da54bd52eec3.jpg
РИА Новости
Культура

Скарлетт Йоханссон показала свою татуировку "Мстителя"

03:21 15.10.2019
1844
© AFP 2019 / Tiziana FabiАмериканская актриса Скарлетт Йоханссон. 3 сентября 2013
Американская актриса Скарлетт Йоханссон. 3 сентября 2013
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон показала свои татуировки на фотосессии для продвижения фильма "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, сообщает Daily Mail.
Актриса пришла на съемку в джинсах и красной футболке. Как пишет издание, образ дополняли минималистичный макияж, ассиметричные золотые сережки и босоножки с блестящими каблуками.
Йоханссон показала татуировку с логотипом "Мстителей": буква "A" (Avengers) и цифра "6" на внутренней поверхности предплечья. Такие же изображения есть у всего основного актерского состава франшизы.
Ранее Роберт Дауни — младший пояснил Entertainment Weekly: "Наколки есть у пяти из шести оригинальных Мстителей: Марк Руффало отказался".
По словам актера, идея с тату принадлежала именно Йоханссон. "Они с Крисом Эвансом сделали их в Нью-Йорке. Затем, Джош Лорд (тату-мастер — Прим. ред) полетел в Лос-Анджелес и набил их мне и Джереми Реннеру, а потом мы уговорили Криса Хемсворта, у него тоже такая есть", — добавил актер.
Актриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже
23 июля, 14:01Культура
Скарлетт Йоханссон показала обручальное кольцо за 400 тысяч долларов
520003
КультураКрис ХемсвортСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансСкарлетт ЙоханссонЛос-АнджелесНью-Йорк (город)
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Лента
новостей
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ксения Каторгина
Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
Лента новостейМолния