Скарлетт Йоханссон показала свою татуировку "Мстителя"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон показала свои татуировки на фотосессии для продвижения фильма "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, сообщает Daily Mail.
Актриса пришла на съемку в джинсах и красной футболке. Как пишет издание, образ дополняли минималистичный макияж, ассиметричные золотые сережки и босоножки с блестящими каблуками.
Йоханссон показала татуировку с логотипом "Мстителей": буква "A" (Avengers) и цифра "6" на внутренней поверхности предплечья. Такие же изображения есть у всего основного актерского состава франшизы.
Ранее Роберт Дауни — младший пояснил Entertainment Weekly: "Наколки есть у пяти из шести оригинальных Мстителей: Марк Руффало отказался".
По словам актера, идея с тату принадлежала именно Йоханссон. "Они с Крисом Эвансом сделали их в Нью-Йорке. Затем, Джош Лорд (тату-мастер — Прим. ред) полетел в Лос-Анджелес и набил их мне и Джереми Реннеру, а потом мы уговорили Криса Хемсворта, у него тоже такая есть", — добавил актер.