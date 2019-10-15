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РИА Новости

Свой собственный Шенген. Что может поменяться на границах России

08:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Эмин Джафаров / Перейти в фотобанкПассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту "Жуковский"
Пассажиры проходят паспортный контроль в Международном аэропорту Жуковский
© РИА Новости / Эмин Джафаров
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести для СНГ единый визовый режим наподобие Шенгена. Если идею реализовать, Россия получит общие с некоторыми государствами Содружества границы. Пока же это не удалось даже в рамках Союзного государства. Минск ввел безвизовый режим для граждан 80 государств в 2017-м, что привело ко взаимному недовольству. Насколько нужна "виза Содружества" некогда братским республикам — разбиралось РИА Новости.

Близкие и разные соседи

Токаев, предлагая "визу СНГ", ссылался на необходимость развивать туризм. "У каждой страны Содружества есть уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты", — отметил он.
Предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев был идейным вдохновителем интеграции на просторах бывшего СССР. Но вряд ли дело только в поддержании традиции: второй казахстанский президент — кадровый дипломат, который произносит то, что будет иметь продолжение. Правда, глава республики указал и на препятствия, мешающие реализации такого проекта. "К сожалению, в национальных визовых и миграционных законодательствах стран СНГ сохраняются значительные отличия", — сказал Токаев.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Граница, которой нет

Действительно, Казахстан, например, предоставил безвизовый въезд на свою территорию гражданам нескольких десятков стран — от Австрии и Австралии до США и Филиппин. Но без взаимности — ответных шагов со стороны "мирового сообщества" и "развитых стран" на инициативу Нур-Султана (ранее Астаны) не последовало. Граждане Казахстана должны получать визу, проходя стандартные процедуры. Бывшая республика СССР просто облегчает жизнь потенциальным инвесторам и поощряет въездной туризм. У нее нет единого миграционного пространства с другими государствами, поэтому проблем не возникает. Но если между странами нет пограничного контроля, то их границы становятся общими.
С такой проблемой столкнулись Россия и Белоруссия. В феврале 2017-го Минск отменил визы для граждан 80 государств. С одной стороны, это было суверенное право республики. С другой — с 1997 года Россию и Белоруссию объединяет договор о Союзном государстве. Пересечение границы до 2017-го между двумя странами было в чем-то формальностью, обе соседки провозгласили, что имеют общие рубежи.
Поэтому Москва не могла не отреагировать — в Кремле подчеркнули, что безвизовый режим касается только самой Белоруссии. И Россия заблаговременно ввела вдоль всей границы с союзником режим пограничной зоны. Федеральная служба безопасности (ФСБ) оборудовала посты для контроля граждан и транспортных средств. Авиарейсы из Белоруссии перевели в международные терминалы аэропортов, у пассажиров начали проверять документы.
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания национального аэропорта Минска
Пассажиры в зале ожидания национального аэропорта Минска
© РИА Новости / Андрей Александров
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Пассажиры в зале ожидания национального аэропорта Минска
Белорусским властям это не понравилось. Пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик заявил, что созданием погранзон Россия приравняла граждан Белоруссии к иностранцам. Александр Лукашенко усмотрел в действиях союзника нарушение союзного договора.
"Существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник (глава ФСБ России Александр Бортников. — Прим. ред.) и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" — возмущался белорусский президент. Несмотря на то что Минск отказался понимать резонность действий Москвы, дальше негодующих заявлений дело не пошло.
На территории Содружества Независимых Государств разрешение в паспорт сейчас требуется для посещения Туркмении. Другие члены СНГ приняли подобные меры по отношению к Ашхабаду.
После конфликта 2008 года Россия и Грузия ввели взаимный визовый режим, затем в 2012-м Тбилиси снял ограничения в надежде поощрить приток российских туристов. До 2018 года визы требовались гражданам Узбекистана и Таджикистана для поездок друг к другу.

"Лучше поработать дальше"

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев к идее общих виз Содружества отнесся скептически. "Ряд стран СНГ уже имеют особый режим взаимоотношений с окружающим миром. Возьмите хотя бы Туркменистан, он не только заявляет о суверенитете, но дистанцировался и изолировался от других государств Содружества — туда нужна виза даже соседям, гражданам ближнего зарубежья, бывших советских республик", — напомнил он.
"Какие проблемы возникнут при попытке реализации этой инициативы, можно посмотреть на примере российско-белорусского формата, — продолжил Суздальцев. — Мы не можем открыть страну, как белорусы, в одностороннем порядке — это вопрос и безопасности, и престижа, и многого другого. Для того чтобы иностранцы спокойно пересекали наши границы с Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, нам нужно сначала унифицировать законодательство и визовую политику. Синхронизировать подходы. Скажем, когда Израиль предоставил россиянам безвизовый въезд, этого же стали добиваться и белорусы. В то же время мы с Минском пытаемся ввести хотя бы общую союзную визу, огромную работу проделал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Несколько раз это анонсировалось, но не реализовано до сих пор".
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Действительно, в 2018-м о причинах, мешающих введению общих виз, Рапота сказал максимально обтекаемо: "Ряд технологических деталей потребовал дополнительного изучения нашими правоохранительными органами и министерствами иностранных дел". "Я считаю, что в данном случае лучше подольше поработать, но сделать такой документ, чтобы потом не приходилось его переделывать", — объяснил госсекретарь Союзного государства причины отсутствия спешки.

Чтобы ОДКБ стала ОБСЕ

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев напоминает, что "по первому месту работы Токаев — дипломат". "Он осведомлен о значении международных договоров и публично говорит лишь то, что стороны так или иначе проработали в кулуарах. Отторжения или аллергии такое предложение у присутствующих вызвать не должно", — говорит эксперт.
Кроме того, у инициативы профессионального дипломата есть настоящая, не всегда явная цель. "Казахстан входит во все возможные объединения на постсоветском пространстве, Нур-Султан, а до того Астана, были локомотивами интеграции. Но Казахстан, скажем так, — не самая влиятельная страна. Инициативы России объединяться воспринимаются с опаской — как призыв вступать в конфронтацию с Западом. Есть страхи и по поводу инициатив Пекина. Хотя та же Организация договора о коллективной безопасности вполне может примерить на себя роль ОБСЕ, которая за сорок лет работы в Европе всех мирит, судит-рядит, выступает арбитром и так далее. В общем, нарастила политический вес и влияние. Такая организация нужна и в Азии. Но если у нас пока нет собственной ОБСЕ, то почему бы для начала не сделать собственный Шенген?" — реконструирует логику высказывания Токаева Ашимбаев.
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ
© РИА Новости / Амир Исаев
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Флаги стран ОДКБ
По мнению политолога, единое миграционное пространство придаст новый смысл объединениям постсоветских стран. "Все критиковали СНГ за бессодержательность, ЕАЭС — за то, чтобы якобы создана она в интересах России, ШОС — за то, что, дескать, обслуживает интересы Китая. Но на практике никто не желает покидать эти организации. Разве что Грузия — но то отдельная история. Даже Украина, чья позиция по отношению ко всему советскому и постсоветскому строится на яростном неприятии, не спешит покидать СНГ — быть в Содружестве, даже невнятном и с аморфными структурами, слишком удобно. А общее визовое пространство может придать импульс интеграции. ЕС и Шенгенская зона тоже часто воспринимаются как нечто единое", — дополняет Ашимбаев.
Токаев говорил о визах для туристов. Но бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России Владимир Поставнин указывает, что, реализовав эту идею, придется решать и другие, пока умозрительные проблемы. Фактически СНГ или иное объединение на территории Содружества станет единым миграционным пространством.
"Острее стоит вопрос о том, как единое визовое пространство СНГ будет действовать на внешнем периметре. То есть, как "условный Шенген" внутри СНГ повлияет на отношения стран, которые под этот режим не подпадают и в отношении которых действуют визы, — говорит Поставнин. — Сейчас иностранец из визовой страны получает разрешение на трудоустройство непосредственно у конкретного работодателя в конкретной стране. Получив его, он не может уехать в другую страну внутри СНГ и работать там свободно. Если же единое визовое пространство СНГ создаст условия, что иностранцы из визовых стран смогут свободно работать в любой стране Содружества, это в корне меняет картину. Практическая значимость этого пространства при подобном раскладе расширится".
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Нур-СултанАндрей СуздальцевСодружествоСоюзное государствоОДКБФСБ РФГригорий РапотаАлександр БортниковГрузияВ мире
Популярные комментарии
Очень сомневаюсь в толпах граждан Европы или того же Китая, которые начнут свободно перемещаться между странами СНГ и значительно увеличат турпоток. А вот в хлынувших из Средней Азии толпах малограмотных, преступных мигрантов, везущих, к тому-же, смертельные болезни, сомневаться не приходится. Открывать границы имеет смысл при выравнивании уровня жизни в открывающих их государствах.
15 октября, 09:25
dejavu_2001
1500102
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