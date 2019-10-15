Миллиарды из воздуха: Федрезерв снова включил печатный станок

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Дефицит бюджета США — уже 984 миллиарда долларов. Для покрытия почти триллионной дыры американский Федрезерв с начала сентября вкачал в финансовую систему почти 200 миллиардов, но этого оказалось мало. С октября ФРС выкупит с рынка облигаций более чем на полтриллиона. Регулятор уверяет, что это "технические меры", но аналитики не сомневаются: скоро печатный станок опять заработает на полную мощность.

Взлетевшие ставки

Месяц назад США накрыл неожиданный кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда. Это привело к росту кредитных ставок с 2,29% до 4,75%.

За следующий день банки подали кредитных заявок более чем на 80 миллиардов долларов. В результате ставка перевалила за десять процентов. Другой ключевой индикатор, ставка по федеральным фондам (по которой банки предоставляют в краткосрочный кредит избыточные резервы другим банкам) впервые превысила установленный Федрезервом целевой диапазон в 2,3%, достигнув отметки 2,35%. Так дорого доллары на межбанковском рынке не стоили ни в разгар кризиса 2008 года, ни при схлопывании "пузыря доткомов" в 2002-м.

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка пошел на выкуп у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств). Только за два дня (18 и 19 сентября) финансовые власти влили в рынок 128 миллиардов долларов.

Уже тогда аналитики предупредили: если и это не поможет вернуть кредитные ставки к норме, ФРС не останется ничего, кроме как запустить широкомасштабную программу скупки активов — подобную той, что регулятор реализовал в разгар глобального финансового кризиса 2008 года.

Технические меры?

Долго ждать не пришлось. На прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл объявил, что регулятор нарастит закупки краткосрочных бумаг. Вскоре последовали и детали — c 15 октября ФРС начнет выкупать на рынке краткосрочные казначейские облигации (сроком до года) на сумму 60 миллиардов долларов в месяц. Это продлится как минимум до конца второго квартала 2020 года, общий объем операций достигнет 510 миллиардов долларов.

Как поспешил объяснить Пауэлл, речь идет о чисто "технической мере", необходимой для предотвращения кризиса ликвидности, подобного сентябрьскому. Глава ФРС подчеркнул, что регулятор всего лишь стремится к контролю за краткосрочными ставками, но не собирается стимулировать экономический рост, как это было в 2008-2014 годах. Поэтому с рынка выкупят только краткосрочные бумаги, а не долгосрочные и ипотечные, как в рамках количественного смягчения 2012-2014 годов.

Такие заявления немало удивили аналитиков и участников рынка. Многие пришли к выводу, что Пауэлл отчаянно не желает называть вещи своими именами.

Массированное вливание денег в экономику посредством выкупа ценных бумаг означает, что печатный станок ФРС, пять лет находившийся в режиме ожидания, снова запустят. И какие бы термины для этого ни придумывал глава ФРС, суть одна: облигации на финансовом рынке будут скупаться на сотни миллиардов долларов, созданных "из воздуха".

Замедление и триллионный дефицит

Предпосылки для нового количественного смягчения, в общем-то, очевидны. В 2018-м экономика США выросла на 2,9 процента, но к концу года серьезно замедлилась. По прогнозу Международного валютного фонда, темпы роста ВВП страны в ближайшие два года будут снижаться. А по оценкам Национальной ассоциации экономики и бизнеса, уже к 2021-му вероятна рецессия.

Причины экономических проблем тоже общеизвестны: огромный госдолг, превысивший 22 триллиона долларов, бюджетный дефицит, вызванный резким увеличением расходов на обслуживание задолженности, и плюс к этому — обострение торговой войны с Китаем.

По мнению ряда экономистов, "мягкая" рецессия в экономике США продолжится и в следующем году. И от нее не спасет даже ожидаемое снижение Федрезервом процентных ставок, поскольку дефицит бюджета готов перешагнуть триллионную отметку уже в начале 2020-го.

"Относительно размеров экономики дефицит составил 4,7% ВВП — максимум с 2012 года. Четвертый год подряд дефицит растет в процентном соотношении к ВВП", — сообщили в Бюджетном управлении конгресса.

Кстати, именно с неподъемным бюджетным дефицитом участники рынка связывают внезапную нехватку наличных денег для краткосрочного финансирования. Более того, сентябрьские проблемы явно показали, что банки все неохотнее размещают свои резервы в ЦБ.

Удар по доллару

С начала сентября американский регулятор закачал в финансовую систему страны 185 миллиардов. Такой приток ничем не обеспеченных денег может подстегнуть инфляцию и спровоцировать глобальное ослабление доллара.

"Федеральная резервная система играет в догонялки с экономикой, и если мы увидим существенные негативные признаки в третьем квартале, то регулятор мгновенно снизит ставки фактически до нуля или вернется к количественному смягчению. Все это указывает на ослабление доллара во второй половине года", — предупреждают аналитики Saxo Bank в макроэкономическом прогнозе.