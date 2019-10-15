Джастин Бибер собственноручно смастерил для жены подарок

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Певец Джастин Бибер подарил своей 22-летней жене Хейли бусы собственного дизайна и изготовления, сообщает E! News.
"Я сделал для нее бусы", — поделился музыкант новостью в инстаграме, выложив фотографию жены в украшении. Как пишет издание, оно получилось не слишком оригинальным, но вполне подходящим к повседневному наряду Хейли. Бибер использовал ярко-желтые и темно-коричневые бусины. Девушка надела подарок вместе с кулоном в виде букв и небольшими сережками-кольцами.
Супруги в конце сентября устроили пышную церемонию в Южной Каролине, чтобы во второй раз отметить свадьбу. Расписались они в Нью-Йорке в 2018 году в присутствии близких друзей и родственников.