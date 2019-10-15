Рижская операция (1944)

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Латвия, являвшаяся одной из прибалтийских республик, входивших тогда в состав Советского Союза, стала одной из первых советских республик, целиком захваченных гитлеровцами. Ее столицу Ригу немецкие войска заняли 1 июля 1941 года, а вся территория республики перешла под их контроль 8 июля

Освобождение территории Латвии советскими войсками началось летом 1944 года в ходе Белорусской стратегической наступательной операции. К концу августа 1944 года они достигли рубежа в 90 километрах восточнее Риги

Прибалтика в планах немецкого руководства занимала важное место , так как прикрывала Восточную Пруссию с северо-востока. Контроль над этим регионом позволял германскому флоту действовать в восточной части Балтийского моря и поддерживать связь со скандинавскими странами, которые поставляли Германии стратегические материалы. Кроме то, прибалтийский плацдарм позволял вермахту нанести фланговый удар по советским войскам. Поэтому для Берлина было очень важно удержать за собой Прибалтику. Немецким командованием в Прибалтике была создана глубоко эшелонированная многополосная оборона, особенно на рижском направлении, севернее Западной Двины (Даугавы). Она включала четыре оборонительных рубежа . В районе Риги находилась сильная немецкая группировка, имевшая пять танковых дивизий. В то же время обилие рек, озер и лесисто-болотистая местность способствовали ведению оборонительных действий и затрудняли наступление Красной Армии.

Для разгрома рижской группировки противника, освобождения Риги и выхода на побережье Рижского залива, не допустив отхода главной силы немецкой группы армий "Север" в Восточную Пруссию, советским командованием 14 сентября – 22 октября 1944 года была проведена Рижская наступательная операция , являвшаяся частью Прибалтийской операции (14 сентября – 24 ноября 1944 года). Ее осуществили войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом.

В ходе операции, по замыслу советского главнокомандования, войска трех Прибалтийских фронтов должны были ударами по сходящимся направлениям на Ригу расчленить группировку противника и уничтожить ее по частям, силами правого крыла 1-го Прибалтийского фронта выйти в низовье Западной Двины, на побережье Рижского залива в районе Риги и отсечь ее от Восточной Пруссии. К началу операции на фронтах за счет перегруппировки советских войск и выдвижения на прибалтийское направление резервов Ставки были созданы сильные ударные группировки.

Наступление Прибалтийских фронтов началось одновременно 14 сентября 1944 года после мощной артиллерийской и авиационной подготовки. К концу дня войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборону немецких войск на 25-километровом участке и на отдельных направлениях продвинулись до 14 километров. В последующие дни они продолжали успешно наступать. В результате за первые три дня операции войска ударной группировки фронта продвинулись юго-восточнее Риги на глубину до 50 километров, а его передовые части вели бои всего в 25 километрах юго-восточнее столицы Латвии. Успех был обеспечен за счет подавления обороны противника артиллерийским огнем большой плотности и ударами авиации. К тому же из-за открытия плотин, сооруженных в верхнем течении рек, произошло снижение уровня воды в них, что дало возможность пехоте с танками быстро преодолеть их.

Чтобы ликвидировать угрозу Риге с юга, противник решил провести два контрудара. С 17 сентября на этих участках стали идти особенно кровопролитные бои. Некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько раз. Немецкое командование сюда перебрасывало все время новые подкрепления. Однако успеха противник не добился. Положение немецких войск ухудшилось. Войска 1-го Прибалтийского фронта не только отразили контрудары, но и прорвали последний тыловой рубеж обороны противника в 16 километрах от Риги. 22 сентября немецкие войска прекратили наступательные действия.

Значительно медленнее развивались события в полосах 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Севернее Западной Двины они натолкнулись на упорное сопротивление немецких войск, поэтому в первые три дня наступление обоих фронтов приняло характер затяжных боев с незначительным продвижением в пределах главной полосы обороны противника. Только 21 сентября войска 3-го Прибалтийского фронта, используя успех Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую операцию 1944 года, завершили прорыв вражеской обороны и 23 сентября освободили город Валмиера. Войска 2-го Прибалтийского фронта к этому времени также прорвали оборону противника и продвинулись до 16 километров, а войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта овладели городом Балдоне.

Немецкое командование, предвидя угрозу отсечения войск группы армий "Север" от Восточной Пруссии, усилило свою оборону на подступах к Риге. Оно перебросило в район Балдоне две дивизии из Эстонии и предприняло сильные контрудары против войск 1-го Прибалтийского фронта. Это позволило временно удержать Ригу и узкую полоску земли вдоль Рижского залива, последнюю сухопутную коммуникацию, которая связывала группу армий "Север" с Восточной Пруссией.

В связи с ожесточенным сопротивлением германских войск на этом рубеже советское командование 24 сентября приняло решение о переносе усилий 1-го Прибалтийского фронта с рижского на мемельское направление (на город Мемель, ныне Клайпеда, Литва), где вражеская группировка была значительно слабее.

Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, продолжая наступление, к исходу 27 сентября вышли к сильному рубежу обороны противника "Сигулда", в 60 километрах от Риги. Решительный удар войск 1-го Прибалтийского фронта на мемельском направлении заставил командование группы армий "Север" начать 6 октября отвод своих войск из района Риги. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов перешли к его преследованию. К 10 октября они вышли к внешнему рижскому оборонительному обводу, а к исходу 12 октября завязали бои за город. К утру 13 октября была освобождена правобережная часть Риги, а 15 октября – весь город.

Несмотря на крупное поражение, противник сумел отвести на Курляндский полуостров основные силы группы армий "Север" и организовать там упорное сопротивление. К 22 октября войска 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов блокировали их с суши. Авиация и подводные лодки Балтийского флота активными действиями в Рижском заливе и на подходе к нему затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию войск противника.

В результате Рижской операции советские войска нанесли поражение главным силам группы армий "Север" и, продвинувшись до 150 километров, освободили большую часть Латвии. Особенностью операции является перенесение в ходе наступления главных усилий на новое направление.

Особо отличившиеся в боях 82 соединения и части были удостоены почетного наименования "Рижские", 93 награждены орденами.

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