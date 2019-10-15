Международный день "белой трости"

История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.