Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T04:02Z
https://ria.ru/20191015/1559756682.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149969/56/1499695683_0:326:3315:2191_1036x0_80_0_0_99fcaca1b4db3ac497c3c672dc4b2c0a.jpg
РИА Новости

Международный день "белой трости"

04:02 15.10.2019
433
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобака-поводырь проходит обучение с инструктором в условиях города
Собака-поводырь проходит обучение с инструктором в условиях города
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция".
Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).
В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 36 миллионов человек в мире являются незрячими и 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет.
История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.
Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям).
Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно.
В Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. В России в период между 15 октября и 13 ноября (Международным днем слепых) ежегодно проходит Месячник белой трости: организуются семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.
Международному дню белой трости приурочен Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", организатором которого является певица Диана Гурцкая и фонд "По зову сердца".
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
100000
Обсудить 0
Международный день белой тростиСправки
Рекомендуем
Николай Булакин
Биография Николая Булакина
РИА
Новости
Ведущий КВН Александр Масляков
Суд в Москве подтвердил права компании Маслякова еще на два бренда КВН
Руки в наручниках
Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах
Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
Биография Каиса Саида
Лента
новостей
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии прощания с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Леоновым
В Подмосковье прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Портрет М.Ю.Лермонтова кисти П.Заболотского
Биография Михаила Лермонтова
Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2019 года
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Актер Роберт Дауни-младший
Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим
Освобожденная от немецко-фашистских захватчиков Латвии. Советские солдаты в Риге
Лишь бы будущее было счастливее. История оккупации и освобождения Риги
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Самые разрушительные тайфуны в АТР в 2010-2019 годах
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Нефтепровод "Дружба"
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский открыл выставку работ Кандинского в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Лента новостейМолния