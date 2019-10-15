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РИА Новости

Нефтепровод "Дружба"

04:03 15.10.2019
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСимвол нефтепровода "Дружба" около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
"Дружба" – крупнейший в мире нефтепровод. Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Он был построен СССР при участии Польской Народной Республики (ныне Республика Польша), Чехословацкой Социалистической Республики (ныне два государства – Чешская Республика и Словацкая Республика), Германской Демократической Республики (ГДР, ныне в составе Федеративной Республики Германии) и Венгерской Народной Республики (ныне Венгрия) на основе соглашения, подписанного 18 декабря 1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи.
Сооружение нефтепровода должно было продемонстрировать плоды экономической интеграции социалистических стран: трубы изготавливались в Советском Союзе и в Польше, вентили и арматура в Чехословакии. ГДР поставляла насосы, а Венгрия обеспечивала оборудование для автоматизации и связи.
Строительство "Дружбы" началось 10 декабря 1960 года с конечных участков. Главная причина была геополитической: таким образом СССР демонстрировал серьезность своих намерений обеспечить социалистические страны достаточным количеством углеводородного сырья. При сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть (трубопровод становился собственностью соответствующего государства).
Строительство "Дружбы" велось в сложных географических и климатических условиях: перепад высот достигал более одной тысячи метров. Нефтепровод прокладывался по горам (построено 175 мостов и 113 переходов), по дну 45 крупных рек, в том числе Волги, Оки, Днестра, Днепра, Припяти, Дуная, Вислы, Одера, пересекал сотни автомобильных и железных дорог. При его сооружении было вывезено более 15 миллионов кубометров грунта для заложения 730 тысяч тонн труб. Строительство нефтепровода "Дружбы" стоило около 400 миллионов рублей.
К середине 1964 года основные объекты системы были сданы в эксплуатацию, а 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй. Нефтепровод диаметром до 1,02 метра шел по территории СССР от Куйбышева (ныне Самара) до города Унеча Брянской области. Там от него отходило ответвление диаметром до 0,8 метра в латвийский город Вентспилс (Унеча – Полоцк (Белоруссия) – Мажейкяй (Литва) – Вентспилс), имеющий порт на Балтийском море. Основная труба "Дружбы" из Брянской области шла на запад в Белоруссию, где магистраль разделялась на две ветки. Северная ветка шла через Польшу в ГДР, южная – через Украину в Чехословакию и Венгрию.
В 1969 году возник вопрос об увеличении экспортных возможностей Советского Союза, а имеющийся нефтепровод такого увеличения обеспечить не мог. В 1974 году по тем же трассам была проложена трубопроводная система "Дружба-2" диаметром до 1,220 метра. Тем самым экспортные возможности страны были увеличены более чем в два раза.
В 1975 году было построено ответвление от магистральной нитки от Мичуринска Тамбовской области в Кременчуг (Украина).
В 1981 году вступила в строй третья очередь нефтепровода (на территории ГДР, Чехословакии).
Общая протяженность магистральной части нефтепровода ("Дружба-1" и "Дружба-2") составила 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи километров на территории России). В систему нефтепроводов также входило 46 насосных станций, из них четыре головные – "Лопатино", "Клин", "Никольское", "Унеча", резервуарные парки. Управление "Дружбой" осуществлялось с главного территориального диспетчерского пункта, находящегося во Львове (Украина).
После распада социалистического лагеря и СССР в 1992 году центр управления российской частью нефтепровода переместился из Львова в Брянск. В России магистраль нефтепровода проходит по территориям 32 районов восьми областей.
Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 миллионов тонн нефти; ею обеспечивается промышленность 10 европейских стран.
В 2006 году на нефтепроводе в районе Унеча-Полоцка в Брянской области произошла авария.
После этого полностью приостановили прокачку по северной части "Дружбы".
В 2012 году была построена "Балтийская трубопроводная система-2", которая связала нефтепровод "Дружба" с российскими морскими портами на Балтийском море. Она начинается от линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" доходит до Спецморнефтепорта "Усть-Луга" (Ленинградская область). "Балтийская трубопроводная система-2" проходит по территории пяти областей.
Российский участок нефтепровода "Дружба" принадлежит АО "Транснефть – Дружба" (до декабря 2014 года – ОАО "Магистральные нефтепроводы "Дружба", в 2014-2016 годах – ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"), являющейся дочерней компанией ПАО "Транснефть".
За белорусский участок отвечает ОАО "Гомельтранснефть Дружба", украинский – "Укртранснафта", польский и немецкий – PERN, венгерский собственник – группа компаний MOL Plc., словацкий – Transpetrol, чешский – Mero.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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