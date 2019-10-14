Полиция разгоняет митингующих в центре Барселоны и в аэропорту Эль-Прат

МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra пытаются расчистить от митингующих центр Барселоны, а также аэропорт Эль-Прат, где весь день проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда в отношении политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Как свидетельствуют кадры, которые показывает телеканал 24 Horas , полиция пытается вытеснить остающихся митингующих от здания аэропорта. В течение дня здесь проходили столкновения, радикалы блокировали подходы к аэропорту, были отложены более 100 рейсов, поскольку члены экипажей не смогли вовремя попасть в здание. Как сообщили в посольстве РФ в Испании, из-за протестов в течение нескольких часов не смогли выйти из аэропорта в том числе пассажиры рейса из Москвы.

В ходе протестов в Барселоне пострадали, по последним данным, 56 человек, большинство - в результате столкновений в аэропорту.

Вечером полиция начала вытеснять протестующих от здания Национальной полиции в центре Барселоны, произошли столкновения с радикалами из "Комитетов защиты республики".

Вечером акции протеста состоялись на площади Святого Иакова перед женералитетом в Барселоне, а также в Жироне, Лериде и Таррагоне.