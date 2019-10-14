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РИА Новости

Полиция разгоняет митингующих в центре Барселоны и в аэропорту Эль-Прат

23:59 14.10.2019 (обновлено: 00:00 15.10.2019)
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© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
МАДРИД, 14 окт – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra пытаются расчистить от митингующих центр Барселоны, а также аэропорт Эль-Прат, где весь день проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда в отношении политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Как свидетельствуют кадры, которые показывает телеканал 24 Horas, полиция пытается вытеснить остающихся митингующих от здания аэропорта. В течение дня здесь проходили столкновения, радикалы блокировали подходы к аэропорту, были отложены более 100 рейсов, поскольку члены экипажей не смогли вовремя попасть в здание. Как сообщили в посольстве РФ в Испании, из-за протестов в течение нескольких часов не смогли выйти из аэропорта в том числе пассажиры рейса из Москвы.
В ходе протестов в Барселоне пострадали, по последним данным, 56 человек, большинство - в результате столкновений в аэропорту.
Вечером полиция начала вытеснять протестующих от здания Национальной полиции в центре Барселоны, произошли столкновения с радикалами из "Комитетов защиты республики".
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Вчера, 22:59РИА Новости
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Вечером акции протеста состоялись на площади Святого Иакова перед женералитетом в Барселоне, а также в Жироне, Лериде и Таррагоне.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении, они приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста.
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