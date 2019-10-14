Лидеры арабского мира поздравили Каиса Саида с победой на выборах в Тунисе

КАИР, 14 окт - РИА Новости. Лидеры арабского мира поздравляют Каиса Саида с победой на выборах президента Туниса.
Одним из первых нового тунисского президента поздравил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На своей странице в Facebook он пожелал "успехов как избранному президенту, так и великому народу Туниса".
"Надеюсь на еще более конструктивное сотрудничество между Египтом и Тунисом во всех областях, а также формирование общего видения разрешения различных вопросов, представляющих общий интерес", - приводится на личной странице ас-Сиси в сети Facebook.
Также нового тунисского лидера уже успел поздравить король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
13 октября, 04:02РИА НовостиПроцедура выборов президента в Тунисе
Накануне в Тунисе прошел второй решающий тур президентских выборов. Профессор конституционного права Каис Саид одержал на президентских выборах уверенную победу и оставил далеко позади своего именитого конкурента - медиамагната и лидера партии "Кальб Тунис" ("Сердце Туниса") Набиля аль-Каруи.
Независимая высшая избирательная комиссия Туниса подтвердила в понедельник победу независимого кандидата Каиса Саида во втором туре президентских выборов.
Вчера, 20:00РИА НовостиБиография Каиса Саида