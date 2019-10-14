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РИА Новости

Лидеры арабского мира поздравили Каиса Саида с победой на выборах в Тунисе

23:38 14.10.2019
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© REUTERS / Muhammad HamedКаис Саид
Каис Саид
© REUTERS / Muhammad Hamed
КАИР, 14 окт - РИА Новости. Лидеры арабского мира поздравляют Каиса Саида с победой на выборах президента Туниса.
Одним из первых нового тунисского президента поздравил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На своей странице в Facebook он пожелал "успехов как избранному президенту, так и великому народу Туниса".
"Надеюсь на еще более конструктивное сотрудничество между Египтом и Тунисом во всех областях, а также формирование общего видения разрешения различных вопросов, представляющих общий интерес", - приводится на личной странице ас-Сиси в сети Facebook.
Также нового тунисского лидера уже успел поздравить король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
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Процедура выборов президента в Тунисе
Накануне в Тунисе прошел второй решающий тур президентских выборов. Профессор конституционного права Каис Саид одержал на президентских выборах уверенную победу и оставил далеко позади своего именитого конкурента - медиамагната и лидера партии "Кальб Тунис" ("Сердце Туниса") Набиля аль-Каруи.
Независимая высшая избирательная комиссия Туниса подтвердила в понедельник победу независимого кандидата Каиса Саида во втором туре президентских выборов.
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