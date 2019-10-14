Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T23:33Z
https://ria.ru/20191014/1559789472.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150612/09/1506120925_0:86:5616:3245_1036x0_80_0_0_4a22499ca7471fe3041e7a22993c3f5a.jpg
РИА Новости

Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания

23:33 14.10.2019
15936
© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС
© Fotolia / alex.pin
Церемония регистрации брака в ЗАГС . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пользователи платформы Reddit рассказали, в какой момент они поняли, что ошиблись с выбором супругов.
Тема о верных признаках развода набрала на сайте больше 65 тысяч комментариев.
Shirleysensei ушла от мужа после того, как он прижал ее к стене в магазине сладостей, приревновав к другому покупателю.
"Я понял, что это конец, когда она начала драку на похоронах моего брата из-за того, что присутствующие на церемонии женщины подошли, чтобы меня обнять и выразить соболезнования", - написал BigHairyApeMan.
Пользователь под ником ersul010762 решила развестись, когда супруг сказал ей, что попытка суицида ее сына помешала ему отпраздновать день рождения его бывшей.
Невеста в ожидании жениха в своем родовом доме в селение Табасаран
23 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
Как "разводы по СМС" стали угрозой для российских женщин
Fukenhimer понял, что женился не на той девушке, уже во время медового месяца. Жена постоянно винила его во всех своих проблемах, вплоть до забытого зонтика или солнцезащитного крема.
Hevaly_armed_proto рассказал, что супруга после бракосочетания начала сильно ревновать его. Она решила, что сообщения, которые он отправлял матери, на самом деле адресованы любовнице. Мужчина понял, что в таких условиях построить семью не получится.
"Она сходила на девичник и встретила там девушку по имени Николь. Они стали много переписываться, а потом начали встречаться и гулять. Дома маленький ребенок, а она все пыталась вырваться к этой "подруге" в другой город, а я даже не знал ее фамилии и никогда ее не видел. Подруга оказалась другом по имени Уэсли", - написал NotTheMan378.
Бывший муж SHEnanigans0312 ударил ее на следующий день после свадьбы. Свою выходку он назвал "шуткой". По ее словам, ранее он не позволял себе ничего подобного, но все в корне изменилось после бракосочетания. Пара подала на развод спустя 73 дня.
Marguerite_lavache осознала, что вышла не за того человека, когда проснулась утром после свадьбы и в первую очередь подумала о разводе.
Loveydovette ушла от мужа из-за того, что ему не нравилось абсолютно все, что она готовила.
Пользователь munchingfoo поделился историей своей родственницы, которой пришлось развестись, так как муж требовал от нее бросить работу и стать домохозяйкой. При этом до свадьбы они оба планировали построить карьеру.
Сотрудники в офисе
10 октября, 03:11РИА Новости
Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе
156988738
Обсудить 6
СШАВ мире
Рекомендуем
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Лента
новостей
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата раскрыла схему, позволяющую избежать повышения зарплат
Певица Наташа Королева
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Борис Моисеев
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
Михаил Круг
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
Американская актриса Скарлетт Йоханссон. 3 сентября 2013
Скарлетт Йоханссон показала свою татуировку "Мстителя"
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в сенате
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния