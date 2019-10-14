Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев

"Вы, конечно, имеете полное право спросить, почему опять, что случилось? Или, может, что случится в ближайшем будущем? Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос. Поэтому - вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами. Небольшая, но была. Увы", - с таких слов начал Клейменов программу.