Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ведущим сегодняшнего выпуска новостной программы "Время" на Первом канале вновь стал директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, вернувшийся к эфиру после десятимесячного перерыва.
Клейменов был постоянным ведущим до 2004 года. После 14-летнего перерыва он был диктором "Времени" в рамках нескольких выпусков в 2018 году, однако еще тогда свое появление в кадре он называл "отмеренным сроком". В период его отсутствия вечерние новости на Первом канале вели Екатерина Андреева и Виталий Елисеев.
"Вы, конечно, имеете полное право спросить, почему опять, что случилось? Или, может, что случится в ближайшем будущем? Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос. Поэтому - вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами. Небольшая, но была. Увы", - с таких слов начал Клейменов программу.
В пресс-службе Первого канала на запрос РИА Новости о том, будет ли Клейменов постоянным ведущим, от комментария отказались.
Кирилл Клейменов - заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ, член Совета директоров Первого канала, член Академии российского телевидения. Удостоен таких наград, как первая премия (вместе с Максимом Бобровым) на Всероссийском конкурсе на лучший материал СМИ о выборах Союза журналистов России за 2001 год, специальный приз индустриальной телевизионной премии "ТЭФИ" в категории "Вечерний прайм" — "за создание нового образа программы "Время" и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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