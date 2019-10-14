Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями.

"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter

Кроме того, президент намерен повысить тарифы на сталь до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. США также прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на сто миллиардов долларов.

"Указ позволит США накладывать мощные дополнительные санкции на тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильственно перемещенных лиц, кто будет насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии", - заявил Трамп.

По его словам, указ введет широкий спектр последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.

Он потребовал, чтобы Турция "не подвергала риску" ситуацию, сложившуюся после разгрома запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.

"Также Турция должна уделить первостепенное внимание защите гражданских лиц, в особенности уязвимых этнических и религиозных меньшинств на северо-востоке Сирии. Беспорядочные удары по гражданским лицам, разрушение гражданской инфраструктуры и атаки на этнические и религиозные меньшинства неприемлемы", - сказал Трамп.

Кроме того, он потребовал, чтобы задуманное Анкарой возвращение сирийских беженцев проходило безопасно и на добровольной основе.

"Военное наступление Турции подвергает опасности гражданские лица, угрожает миру и безопасности в регионе. Я ясно заявил президенту (Тайипу) Эрдогану: действия Турции ведут к гуманитарному кризису и создают условия для возможных военных преступлений. Турция обязана обеспечить безопасность гражданских лиц", - заявил Трамп. Он уточнил, что считает Турцию ответственной и за последующие задержания террористов ИГ* в зоне операции.

"К сожалению, непохоже, чтобы Турция уменьшала гуманитарные последствия своего вторжения", - констатировал Трамп.

"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто помогает, способствует и финансирует эти злодейские действия в Сирии. Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти этим опасным и разрушительным путем", - заключил Трамп.