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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

23:32 14.10.2019 (обновлено: 01:53 15.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями.
"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии", - заявил он в Twitter.
Кроме того, президент намерен повысить тарифы на сталь до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. США также прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на сто миллиардов долларов.
"Указ позволит США накладывать мощные дополнительные санкции на тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильственно перемещенных лиц, кто будет насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии", - заявил Трамп.
По его словам, указ введет широкий спектр последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.
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Он потребовал, чтобы Турция "не подвергала риску" ситуацию, сложившуюся после разгрома запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.
"Также Турция должна уделить первостепенное внимание защите гражданских лиц, в особенности уязвимых этнических и религиозных меньшинств на северо-востоке Сирии. Беспорядочные удары по гражданским лицам, разрушение гражданской инфраструктуры и атаки на этнические и религиозные меньшинства неприемлемы", - сказал Трамп.
Кроме того, он потребовал, чтобы задуманное Анкарой возвращение сирийских беженцев проходило безопасно и на добровольной основе.
"Военное наступление Турции подвергает опасности гражданские лица, угрожает миру и безопасности в регионе. Я ясно заявил президенту (Тайипу) Эрдогану: действия Турции ведут к гуманитарному кризису и создают условия для возможных военных преступлений. Турция обязана обеспечить безопасность гражданских лиц", - заявил Трамп. Он уточнил, что считает Турцию ответственной и за последующие задержания террористов ИГ* в зоне операции.
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"К сожалению, непохоже, чтобы Турция уменьшала гуманитарные последствия своего вторжения", - констатировал Трамп.
"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто помогает, способствует и финансирует эти злодейские действия в Сирии. Я полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти этим опасным и разрушительным путем", - заключил Трамп.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСирияВ мире
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мужик сказал-мужик сделал... Эрдогана свои же и вынесут потом из дворца.. И Путин уже не позвонит
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ЛГЛена Головач
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