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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что небольшое число американских военных останется в Сирии

23:17 14.10.2019 (обновлено: 23:19 14.10.2019)
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный в Сирии
Американский военный в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск с северо-востока Сирии в стране останется лишь небольшое число военнослужащих на юге.
"Как я и говорил, я вывожу остающихся военнослужащих США с северо-востока Сирии. Силы США разгромили халифат ИГ*. Силы США, которые уходят из Сирии, будут развернуты в новом месте и останутся в регионе, чтобы отслеживать ситуацию и не допустить повторения 2014 года, когда угроза ИГ* была оставлена без должного внимания и разрослась по всей Сирии и Ираку", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое он опубликовал в Twitter.
"Небольшое присутствие сил США сохранится в гарнизоне Эт-Танф на юге Сирии, чтобы продолжать мешать действиям остатков ИГ*", - заявил Трамп.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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