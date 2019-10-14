ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Польская оппозиция признала поражение на парламентских выборах и может сменить лидера.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

"Это, конечно, не впечатляющий результат", - заявила вице-спикер сейма Польши и кандидат на пост премьер-министра в случае победы оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская в эфире телеканала TVN

Она не исключила смены лидера крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Гжегожа Схетыны. "Первое, что мы должны сделать, это оценить результаты кампании холодно, без эмоций, второй шаг - это создать парламентский комитет, а третий шаг - это вступить в процесс выборов на пост главы партии", - Кидава-Блоньская.

Тем не менее, она обвинила своих политических оппонентов в нечестном ведении избирательной кампании. "Очень трудно вести кампанию, когда кто-то на другой стороне не соблюдает никаких правил", - сказала она.