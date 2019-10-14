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РИА Новости

Польская оппозиция признала поражение на парламентских выборах

23:14 14.10.2019 (обновлено: 23:15 14.10.2019)
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Польская оппозиция признала поражение на парламентских выборах и может сменить лидера.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).
"Это, конечно, не впечатляющий результат", - заявила вице-спикер сейма Польши и кандидат на пост премьер-министра в случае победы оппозиции Малгожата Кидава-Блоньская в эфире телеканала TVN.
Она не исключила смены лидера крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Гжегожа Схетыны. "Первое, что мы должны сделать, это оценить результаты кампании холодно, без эмоций, второй шаг - это создать парламентский комитет, а третий шаг - это вступить в процесс выборов на пост главы партии", - Кидава-Блоньская.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
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Тем не менее, она обвинила своих политических оппонентов в нечестном ведении избирательной кампании. "Очень трудно вести кампанию, когда кто-то на другой стороне не соблюдает никаких правил", - сказала она.
Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.
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Гражданская платформа (Польша)Гжегож СхетынаПольшаВаршаваВ мире
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