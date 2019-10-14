Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в сенате

ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правящая польская партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского утратила большинство в сенате, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии, озвученные в понедельник вечером.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Явка составила рекордные за последние 30 лет 61,74%. Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.
В уходящем составе сената PiS имеет 61 из 100 мест.
В соответствии с окончательными данными, "Право и справедливость" получило в новом составе сената лишь 48 мест. Второе место заняло объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), которое получило 42 сенаторских кресла.