Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в сенате

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Явка составила рекордные за последние 30 лет 61,74%. Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.