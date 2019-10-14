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РИА Новости

Обрушение произошло в пятиэтажке в Приморском крае, один человек погиб

23:03 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обрушение произошло в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино в Приморском крае, один человек погиб, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Произошло обрушение в многоквартирном жилом доме (5-этажный панельный, 6 подъездов) на улице Авиаторов 23, между четвёртым и пятым этажами третьего подъезда (1 потолочная плита, стена и лестничный пролёт), предварительно, в результате обрушения погибла женщина", - говорится в сообщении.
Согласно данным, 19 человек из третьего подъезда эвакуировались самостоятельно. При этом в настоящее время в администрации посёлка проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Добавляется, что на месте происшествия находятся спасатели, полицейские, бригада медиков и представители местной администрации.
Кроме того, в клубе посёлка организован пункт временного размещения. Однако от размещения жильцы дома отказались, все разошлись по соседям.
Нашивки сотрудников МЧС России
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МЧС РФПриморский крайПроисшествия
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