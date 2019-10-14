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РИА Новости

Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта

22:59 14.10.2019 (обновлено: 23:01 14.10.2019)
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© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Посольство России в Испании сообщает, что манифестанты в Барселоне пытаются заблокировать выход из местного аэропорта "Эль-Прат", в котором сейчас находятся пассажиры рейса из Москвы.
"В Посольство России в Испании и Генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днём. Ещё один рейс с россиянами прибудет через несколько часов. Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта. На данный момент ситуация находится под контролем местной полиции. Продолжаем следить за событиями", - говорится в заявлении посольства на Facebook.
Ранее сообщалось, что около 70 рейсов из барселонского аэропорта "Эль-Прат" в Испании отложены в понедельник из-за протестов, которые происходят около воздушной гавани и внутри терминала 1. Несколько тысяч человек блокировали подходы к терминалу 1 аэропорта, еще несколько десятков человек устроили сидячую забастовку внутри здания. Митингующие перекрыли дорогу к аэропорту, на некоторое время было прекращено движение поездов и метро до аэропорта, но потом возобновилось.
Происходят столкновения с силами правопорядка, есть пострадавшие и задержанные.
© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
После вынесения приговора Верховным судом каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году в Каталонии начались массовые акции протеста.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста: проходят митинги, радикалы перекрывают дороги и железнодорожное сообщение, в аэропорту Барселоны произошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.
© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
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