Трамп заявил, что граница с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что граница США с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой.
По его словам, некоторые ждут, что США будут защищать границу Сирии, за которую отвечает "враг Вашингтона" Башар Асад. При этом он отметил, что Сирия и ее союзники стараются защитить курдские формирования.
"А я бы лучше сосредоточился на нашей южной границе, которая примыкает к Соединенным Штатам Америки, является их частью", - заявил Трамп в Twitter.
Он также добавил. что число незаконных мигрантов, переходящих границу, сильно снизилось, а стену, отделяющую США от Мексики, продолжают строить.