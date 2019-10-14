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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что граница с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой

22:42 14.10.2019 (обновлено: 23:04 14.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что граница США с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой.
По его словам, некоторые ждут, что США будут защищать границу Сирии, за которую отвечает "враг Вашингтона" Башар Асад. При этом он отметил, что Сирия и ее союзники стараются защитить курдские формирования.
"А я бы лучше сосредоточился на нашей южной границе, которая примыкает к Соединенным Штатам Америки, является их частью", - заявил Трамп в Twitter.
Он также добавил. что число незаконных мигрантов, переходящих границу, сильно снизилось, а стену, отделяющую США от Мексики, продолжают строить.
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