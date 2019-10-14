Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T22:44Z
https://ria.ru/20191014/1559788762.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153167/87/1531678744_0:41:3221:1853_1036x0_80_0_0_08ca9e863cef486d337ed64735bd06ae.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган рассказал Макрону о целях военной операции в Сирии

22:44 14.10.2019
546
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*.
В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции "Источник мира", указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК- YPG (cил самообороны сирийских курдов) и ИГ* на севере Сирии", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Вчера, 22:00Война в Сирии
МИД Турции: военная операция продолжится до полного вытеснения террористов
602121
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииЭммануэль МакронФранцияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что граница с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Трамп заявил, что вывел войска из Сирии
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
МИД Турции: военная операция продолжится до полного вытеснения террористов
Лента
новостей
Сирийская армия в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка
Провинции на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении суверенитета
Американский военный в Сирии
Трамп заявил, что небольшое число американских военных останется в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС из-за санкций
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
Могерини: ЕС не хотел сближения курдов с Дамаском и Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон не покинет пост, даже если парламент отвергнет программу кабмина
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в сенате
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
03:09В МЧС рассказали как вести себя в ДТП, чтобы выжить
Лента новостейМолния