В ООН планируют обсудить проблему невыдачи виз российским дипломатам

ООН, 14 окт – РИА Новости. Проблему невыдачи виз российским дипломатам для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН обсудят во вторник в организации с участием представителей США, заявил председатель комитета Саша Ллоренти Солиз.

"Я бы хотел проинформировать, что бюро продолжает предпринимать усилия. Мы провели неформальные консультации с секретариатом ООН, с председателем Генассамблеи ООН и с представителями принимающей страны. Согласно информации, которую мы получили, завтра пройдет встреча с представителями принимающего государства", - сказал Солиз.