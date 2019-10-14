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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что вывел войска из Сирии

22:26 14.10.2019 (обновлено: 23:02 14.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole PaeseАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции. Американские войска из этой страны "в основном" выведены, заявил Трамп.
"Я разгромил на 100% халифат ИГ* и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?" - написал Трамп в Twitter.
"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!" - добавил Трамп.
Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск.
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
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Сирийская правительственная армия уже в понедельник вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации, передает гостелевидение Сирии.
По данным СМИ, в понедельник сирийская армия взяла под контроль также город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка. В городах Хасеке и Камышли в соседней с Раккой провинции на административных зданиях подняты государственные флаги САР. Военный источник РИА Новости сообщил, что армия также вошла в город Айн-Иса.
Пресс-служба курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) ранее в понедельник сообщила о боестолкновениях с турецкой армией и боевиками оппозиции к востоку от Манбиджа.
До начала турецкой военной операции в городе базировались войска США.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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