Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минобороны опровергло заявления о том, что Россия не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.

"Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности", — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что во время переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции "Источник мира" на Кобани не обсуждались.

Военная операция Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и другим сирийским городам на границе двух стран.

Позднее началась наземная часть операции. В субботу турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье Телль-Абъяд.

В то же время автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии договорилась с Дамаском о размещении армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.