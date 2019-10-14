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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани

22:19 14.10.2019 (обновлено: 22:59 14.10.2019)
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Минобороны опровергло заявления о том, что Россия не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.
"Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности", — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что во время переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции "Источник мира" на Кобани не обсуждались.

Военная операция Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и другим сирийским городам на границе двух стран.
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Позднее началась наземная часть операции. В субботу турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье Телль-Абъяд.
В то же время автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии договорилась с Дамаском о размещении армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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