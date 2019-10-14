Чехия приостановила поставки вооружения в Турцию

ПРАГА, 14 окт - РИА Новости. Чехия с понедельника приостановила поставки вооружения в Турцию, сообщил в Чехия с понедельника приостановила поставки вооружения в Турцию, сообщил в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

"Чехия немедленно приостанавливает действие всех экспортных лицензионных документов о поставке военных материалов в Турцию", - написал Гамачек после совещания с участием премьера Андрея Бабиша и главы минпромторга Карела Гавличека.

Перед совещанием Гамачек сообщил журналистам, что экспорт вооружения в Турцию составляет около 130-140 миллионов крон (около 5,6-6 миллионов долларов) в год. По словам Гамачека, участники совещания обсудили по телефону ситуацию в данной сфере с главой МИД Томашем Петршичеком, который в понедельник находился на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее в понедельник Петршичек вызвал посла Турции в республике и выразил ему острую обеспокоенность военными действиями его страны в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.