Саудовский оркестр запутался при исполнении российского гимна перед Путиным

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты. Ролик опубликовал телеканал RT.
"Во время визита в Саудовскую Аравию Владимира Путина встретили очень знакомой ему мелодией. Хотя, судя по выражению его лица, он никак не мог вспомнить, где же слышал ее раньше", — говорится в описании к ролику.
В понедельник Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Всего по итогам переговоров российского лидера и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе программа двустороннего стратегического сотрудничества высокого уровня. Стороны также договорились о совместной работе в космической и энергетической сферах.