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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Турции: военная операция продолжится до полного вытеснения террористов

22:00 14.10.2019 (обновлено: 22:01 14.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного вытеснения террористов, территориальная целостность Сирии сохранится, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов", - заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности", проходящей в Баку.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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