Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший член банды "Тверские волки" Александр Агеев, рассказавший следователям подробности об убийстве Михаила Круга, дал интервью телеканалу Бывший член банды "Тверские волки" Александр Агеев, рассказавший следователям подробности об убийстве Михаила Круга, дал интервью телеканалу НТВ

В беседе с журналистами он подтвердил, что не планировал убивать певца. Целью бандитов было ограбление дома артиста, но он вернулся раньше.

По словам Агеева, вместе с соучастником Дмитрием Веселовым он спрятался в бильярдной, где их обнаружила теща исполнителя.

"Сначала мы ее хотели связать просто и спокойно выйти оттуда тихонько. Мы же не рассчитывали, что она поднимется. Мы вместе подошли, чтоб сразу обездвижить, чтоб не кричала. Не ожидали, что она кричать начнет, сопротивляться", — вспоминает мужчина.

Услышав шум из комнаты, певец бросился туда и попытался дать отпор вооруженному бандиту. Агеев отметил, что его сообщник оказался на лестнице выше Круга. В ходе борьбы Веселов дважды выстрелил в исполнителя.

"Один (выстрел. — Прим. ред.) он ему как-то попал сверху, в левую часть туловища, в район ключицы где-то, потому что он был в футболке, в чем-то светлом. Там сразу кровь была видна. А второй — не знаю, просто слышал", — рассказал он.

Раненого певца доставили в больницу, где позднее он скончался.

Агеев признался, что ему тяжело вспоминать об этом преступлении.